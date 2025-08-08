Insólito: Efraín Juárez denuncia amenazas de muerte hacia su jugador Álvaro Angulo

La participación de Pumas en la Leagues Cup ha dejado mucho de que hablar por lo cerca que estuvieron de la clasificación gracias al nivel mostrado; sin embargo, fuera del terreno de juego el cuadro comandado por Efraín Juárez también ha dado la campanada gracias a unas declaraciones del estratega en las que denuncia amenazas de muerte hacia uno de sus futbolistas.

Álvaro Angulo es el jugador que, de acuerdo con las declaraciones del entrenador, fue sorprendido en la mañana de su encuentro ante el Inter Miami, con mensajes en su teléfono y correo electrónico, amenazando su integridad y entorno familiar.

Al momento de comentarlo durante la conferencia de prensa, Juárez se mostró bastante molesto por el accionar de esas personas, indicando que las investigaciones ya han iniciado su curso y tienen una primera teoría que les indicaría que las amenazas vendrían desde Argentina, país en el que jugó antes de llegar a Pumas.

¿Cuáles fueron las palabras de Efraín Juárez?

“Hoy en la mañana un jugador mío que jugaba en tu país, en Independiente, Álvaro, lo quiero decir por qué no es normal, recibió amenazas de muerte a su correo y su teléfono. No sé de donde, pero obviamente todo parece indicar que viene de allá (Argentina), estamos en una investigación interna”, aseguró de forma contundente.

Por su parte, Juárez también habló del estado de su jugador, señalando que si bien hizo un esfuerzo profesional por impedir que le afectara la situación, fue imposible no poner atención en el problema que supuso esa contundente amenaza de muerte.

“El chico estaba… hace su esfuerzo como un gran profesional, pero esas cosas también hay que decirlas, hablarlas porque no es fácil de digerir, imagínate que te despiertas con amenazas de muertes el día del partido. Cero tolerancia a esas circunstancias, eso sí, no“, sentenció con visible preocupación y molestia.