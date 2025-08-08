Javier Hernández sorprende con revelación de su pareja: “Existe la mujer que aguanta a Chicharito”

Luego de algunos días de ausencia en redes sociales, el delantero de Chivas, Javier Hernández, vuelve a hacer eco de su nombre por una reaparición en la que sorprende con la revelación de su pareja. En dicho video el goleador pregunta que si por su manera de pensar creían que estaría soltero, para luego tomar un ramo de flores y retomar su frase “interesante”.

“Entonces… Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que si existe la mujer que aguanta al Chicharito, interesante", menciona el máximo anotador de la Selección Mexicana en el clip viral de redes.

Este corto video de menos de medio minuto dio una sacudida a las redes sociales debido a que, como ya mencionamos, en los últimos días se había especulado mucho al respecto de la vida personal del futbolista con sus exparejas e hijos.

Recordar que en un pasado video el delantero se animó a hablar del rol que juegan las mujeres en la sociedad y cuáles son las áreas que, desde su punto de vista, se deben mejorar para tener una mejor convivencia. Asimismo, a su repertorio de clips en redes sumó uno en el que aparece con una psicóloga con la que dialoga sobre el tema antes mencionado.

Aficionados explotan en contra del delantero por sus videos

Por su parte, la caja de comentarios fue la que también robó reflectores, puesto que muchos aficionados arremetieron contra el goleador reclamando que ya se ha olvidado de su vida como deportista, dejando todo su esfuerzo en las redes sociales.

Recordar que el delantero llegó como solución al equipo en sus problemas de gol; sin embargo, lesiones y bajo rendimiento lo han hecho convertir solo 3 goles desde su llegada. Actualmente, se encuentra fuera del equipo por una lesión que le impidió ser parte de la Leagues cup.