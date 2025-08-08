¡Juego suspendido! El encuentro entre Chivas y Cincinnati sufre alteraciones

La última jornada de la Leagues Cup trae una cartelera plagada de duelos interesantes; sin embargo, uno de los más llamativos, Chivas vs. Cincinnati, sufrió una alteración de último momento que ha causado mucho eco en redes sociales.

Mediante sus cuentas oficiales, la organización de la Leagues Cup informó que un tema relacionado con el clima es el que generó un retraso en el partido de esta tarde.

“Retraso por condiciones meteorológicas. El partido de Leagues Cup de la Primera Fase programado para el 7 de agosto a las 7 PM ET entre FC Cincinnati y Chivas de Guadalajara se encuentra en un retraso debido al clima”, se puede leer en la publicación del certamen.

Es importante mencionar que en dicho comunicado no se dan más detalles sobre el partido referente a una posible hora de juego y asimismo, en la transmisión simplemente aparece un mensaje en el que se informa del retraso, por lo que habrá que esperar a conocer los detalles de su reprogramación.

¿Cuál es el protocolo?

Por su parte, debemos hacer énfasis en el protocolo que siguen los torneos en Estados Unidos, mismos que paran las acciones por treinta minutos y en caso de que el problema climático se mantenga vuelve a correr una media hora de plazo hasta que se pueda jugar el partido.

En este caso, el encuentro que estaba programado para iniciar a las 17:00 horas Tiempo del Centro de México, ya cumplió el primer plazo y al no haber reanudado apunta a tener una segunda evaluación a las 18:00 horas.

Recordar que en el duelo que se llevará a cabo en la cancha del TQL Stadium en Ohio, ya hay muy poco para jugar, debido a que desde el inicio de la jornada 3, se sentenció la eliminación de Chivas gracias al resultado que los primeros en jugar, quienes ya consumaron las primeras cuatro plazas.