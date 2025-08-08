Lamine y Lewandowski, castigados por la UEFA tras incumplir reglas en control antidopaje

Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra después de anotar el segundo gol de su equipo con Lamine Yamal, a la derecha, durante un partido de fútbol de La Liga española entre el Real Madrid y el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, Es

El FC Barcelona volvió a dar de qué hablar tras la sanción que impuso la UEFA a Lamine Yamal y Robert Lewandowski, esto tras los incidentes ocurridos en la vuelta de semifinales de la Champions League frente al Inter de Milán.

La multa para cada futbolista es de 5 000 €, por no seguir las instrucciones del Oficial de Control Antidopaje, y al no presentarse en el Puesto de Control, rompiendo el reglamento tras el partido.

Además de esto, el club Barcelona también recibió una sanción económica, lo que generó incertidumbre para el equipo culé, ya que dicha cifra se divide por lanzamientos de objetos y por fuegos artificiales durante el encuentro, por lo que deberán pagar 5 250 € y 2 500 € de ambas multas.

Hansi Flick suspendido

El DT alemán, y su asistente Marcus Sorg deberán cumplir con una suspensión de un partido en competiciones UEFA y abonar una multa de 20 000 € cada uno, esto tras no cumplir con el reglamento y violar los principios de conducta, lo que obliga al cuerpo técnico a no aparecer durante el próximo partido.