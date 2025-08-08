México abre el medallero; Andrea Becerra y Sebastián García ganan plata en Juegos Mundiales

En el primer día de competencias en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, los mexicanos Andrea Becerra y Sebastián García, mostraron su talento en la prueba de equipo mixto de tiro con arco compuesto, y lograron conseguir la primera medalla para México.

La dupla mexicana se enfrentó ante ante la pareja danesa Sofie Marcussen y Mathiasa Fullerton, en una final que terminó con un marcador de 156-155 a favor de Dinamarca. El puntaje de diferencia ocasionó que el duelo se mantuviera con emociones y además demostró la capacidad de los atletas mexicanos para medirse en duelos de alto nivel.

Un resultado prometedor

En su viaje a la medalla, los mexicanos lograron vencer por un punto a Turquía en cuartos de final, donde se enfrentarían ante Estados Unidos. Tras dicho triunfo, Andrea Becerra y Sebastián García consiguieron su lugar para competir por la medalla dorada, sin embargo, cayeron ante los daneses y se colgaron la presea de plata.

Esta victoria elevó las expectativas de los deportistas, ya que esta disciplina es una con la que se debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde México se perfila como uno de los países con mayor potencial.