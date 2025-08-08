¿Otra vez? Faitelson señala a Iván Alonso por cuenta bancaria con ingresos millonarios

La polémica entre David Faitelson y Cruz Azul sigue dando de que hablar debido a que posterior a un video en el que el periodista asegura que no tiene un problema personal con el club, vuelve a hablar, asegurando que en el maletín que le regalaron, encontró registros de una cuenta de Iván Alonso en Luxemburgo con ingresos millonarios.

El colaborador de TUDN habló en el programa de internet ‘La Perrada’ sobre el tema de Cruz Azul, asegurado que aún tiene mucha información que soltar ante los aficionados, siendo la más fuerte la relacionada con el director deportivo del equipo celeste.

¿Cuáles fueron las palabras de David Faitelson?

“Lo único que me queda ahí en el tintero son unos datos que tengo de una cuenta bancaria a nombre de un tal Iván Alonso en un banco de Luxemburgo en la que se manejan cantidades de 3 millones de dólares al mes. Yo no tengo forma de probar que ese dinero es producto de algo ilegal, puede ser que él tenga sus ahorros o se haya ganado la lotería, no sé”, aseguró el periodista.

De igual forma, el colaborador de TUDN inició el discurso con cierta incredulidad recordando como Cruz Azul contrató como director deportivo a un hombre que en el pasado salió de Pachuca bajo sospecha de movimientos graves en la institución. Por su parte, también aseguró que no se trata de un tema personal, ya que o conoce al directivo celeste.

“Cruz Azul contrata a un directivo, Iván Alonso, yo no tengo nada en contra de él, ni lo conozco, pero o contrata a pesar de salir bajo sospechas, yo no digo que se lo pudieron comprobar, de grupo Pachuca, que dijo: ‘lo echamos por temas realmente graves. Entonces esto te hace pensar que hay malos manejos”, aseguró el exESPN