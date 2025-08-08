Pelea de Alana Flores vs. Gala Montes será avalada por el Consejo Mundial de Boxeo

El boxeo mexicano está a punto de presenciar una fusión innovadora y de gran alcance, después de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció su respaldo oficial al evento ‘Supernova Strikers’, una velada que llevará a influyentes personalidades del mundo digital al ring.

Esta alianza estratégica busca combinar la popularidad de los creadores de contenido con la disciplina y el prestigio del boxeo profesional.

Gala Montes vs. Alana Flores Se enfrentarán en Supernova Origins (@galamontes / @alanafloresf)

La presencia del CMB no solo otorga credibilidad al espectáculo, sino que, de manera crucial, garantizará la seguridad de los participantes, especialmente en peleas tan esperadas como la de Alana Flores y Gala Montes.

El aval del CMB es un factor decisivo para un evento de esta naturaleza, al tratarse de celebridades y no de boxeadores profesionales, la supervisión de un organismo de este calibre es fundamental.

El CMB enfatizó que su respaldo se centra en asegurar que todas las peleas se realicen bajo las más estrictas medidas de seguridad, incluyendo exámenes médicos rigurosos, reglas de combate claras y la participación de réferis de alto nivel.

Con esto, se busca proteger la integridad física de los participantes y elevar el evento a un estándar de profesionalismo, disipando cualquier duda sobre la seriedad del show.

Más allá de la seguridad, el respaldo del CMB representa una visión de futuro para el deporte, la organización reconoció que eventos como ‘Supernova Strikers’ son una vía esencial para atraer a nuevas generaciones al boxeo.

Al fusionar la emoción del cuadrilátero con la influencia de figuras mediáticas como Franco Escamilla, el Escorpión Dorado, y, en este caso, Alana Flores y Gala Montes, se crea un puente entre dos mundos que, aunque distintos, comparten una audiencia ávida de emociones y entretenimiento.

El evento en el Palacio de los Deportes no solo será una noche de combates, sino una declaración de cómo el boxeo se adapta y evoluciona para seguir siendo relevante en la era digital.