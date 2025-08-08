¡Quieren a otro campeón del mundo! Rayados pone la mira en Antoine Griezmann

El francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, festeja luego de anotar ante el Slovan de Bratislava en un partido de la Liga de Campeones, disputado el miércoles 11 de diciembre de 2024 (AP Foto/Manu Fernández)

El mercado de fichajes en la Liga MX ha dado mucho de que hablar debido a los grandes nombres que han llegado aumentando la competencia y el espectáculo del torneo. Lo sorpresivo es que esta tendencia no parece detenerse y luego de la Leagues Cup, nuevas bombas se asoman como posibilidades.

En ese marco es en el que quiere lucir Monterrey, equipo que de acuerdo con información del periodista de TUDN, Diego Medina, ha iniciado sondeos por los servicios de Antoine Griezmann.

Según sus palabras, la situación vino luego de que la directiva tuviera una reunión en la que se tomó la decisión de ir por un gran refuerzo a Europa, mismo que tendría los reflectores de Sergio Ramos. Tras ello, a sabiendas de que necesitan una piedra angular an ataque, el camino los habría llevado a las puertas del campeón del mundo con recorrido en clubes como Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid.

¿Cuál es el estado actual del fichaje?

En el mismo video, el periodista da a conocer que todo se trata de un simple sondeo, sin una verdadera oferta o platicas con el club. Recordar que asta este momento el francés tiene contrato con los colchoneros por dos años, sumado a ello el costo de su ficha ronda los 18-20 millones de dólares, lo que obligaría a una negociación para reducir su costo.

Por su parte, también hay que mencionar que uno de los grandes obstáculos que tendría el equipo mexicano es el convencimiento para traer al jugador, ya que este ha mencionado en varias ocasiones su deseo por retirarse en el equipo.

Aunque un paso a su favor sería lo que mencionamos con anterioridad, que grandes figuras internacionales ya han fichado por la Liga MX teniendo grandes resultados deportivos y personales.