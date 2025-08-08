¿Se cayó el fichaje? Allan Saint-Maximin no toma el vuelo para su llegada a México

Allan Saint-Maximin festeja luego de anotar un gol para el Newcastle en un choque de la Liga Premier ante el Watford, en el estadio St James’ Park de Newcastle, Inglaterra, el sábado 15 de enero de 2022. (Owen Humphreys/PA vía AP)

Recientemente, el mercado de fichajes dio una campanada con la filtración del inicio de negociación de América por los servicios del delantero francés Allan Saint-Maximin. En horas posteriores a su revelación, se comentó un acuerdo total entre las partes para su fichaje, pero de manera impensada este no se ha podido concretar por su ausencia en México.

Según los reportes, el delantero tenía previsto llegar a la Ciudad de México esta noche; sin embargo, Maximin no abordó el vuelo, generando preocupación en los aficionados azulcremas por una posible caída del fichaje que promete ser un bombazo en la Liga MX.

¿Qué fue lo que pasó Allan Saint-Maximin?

En la información que comparte el mismo club, se señala que no se debe a una caída del fichaje, sino un problema de logística que le impidió abordar el avión rumbo a México, pero sin compartir más detalles de su próximo plan.

Asimismo, debemos mencionar que ni en filtraciones se sabe cuando sería la nueva fecha estimada de su llegada, simplemente limitando todo a que en los próximos días debería llegar el goleador a la Ciudad de México para reportar con el primer equipo.

En este marco, un tema a destacar es que si bien ya hay un acuerdo completo con el jugador, para poder firmar deberá pasar en primera instancia las pruebas médicas, así como que el equipo tiene confianza en que esta misma semana pueda hacerse presente en el nido y tener su primer entrenamiento bajo las órdenes de André Jardine.

Mientras tanto, América se prepara para su regreso a la Liga MX, donde se medirá a Querétaro en un duelo interesante en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 9 de agosto a las 19:00 horas, esto luego de su eliminación tempranera en Leagues Cup.