¡Todo listo! Confirman partido de Selección Mexicana vs Argentina rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana se alista para enfrentarse ante uno de los equipos que promete dar su mejor actuación para el Mundial 2026, el actual campeón del mundo, Argentina. México se medirá ante La Albiceleste en un partido amistoso durante la fecha FIFA, con el objetivo de que los dirigidos por Javier Aguirre, consigan una mejor preparación antes de la Copa del Mundo.

La fecha exacta aún no está confirmada, pero se prevé que este duelo sea disputado entre el 8 y 14 de octubre, según con información del periodista Gastón Edul.

Este partido promete un espectáculo, ya que recordemos que el último enfrentamiento entre México y Argentina fue en el Mundial de Qatar 2022, donde con un gol de Lionel Messi y otro de Enzo Fernández, se llevaron la victoria ante el equipo nacional.

Este hecho generó polémica en redes sociales, ya que fue cuestionada la alineación del extrenador, Tata Martino, ya que los aficionados criticaron las decisiones del estratega argentino.

A lo largo de los años México registró 4 victorias ante Argentina, mientras que La Albiceleste se lleva la delantera con 19 partidos ganados, sin mencionar los 13 empates conseguidos en los duelos disputados contra el Tri.

Otros enfrentamientos

Además de su duelo ante Argentina, la Selección Mexicana ya tiene programado más partidos, esto tras su gira por Asia en septiembre, donde se enfrentarán ante Japón el 6 de septiembre y a Corea del Sur el 9 del mismo mes.

Otro partido ya confirmado es ante Colombia, donde el Tri se medirá ante Los Cafeteros, justo antes del partido ante Argentina.