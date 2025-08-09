Carlos Hermosillo explota contra los que piden a Vicente Sánchez: “Se cag* con América”

Las últimas semanas han sido bastante duras para el cuadro de Cruz Azul debido a que, contrario a los que se pensaba, los resultados no han acompañado el nuevo proceso de Nicolás Larcamón, teniendo duras derrotas y eliminaciones en corto tiempo que agotan la paciencia de los aficionados celestes.

El escándalo más reciente y escandaloso de las últimas semanas fue el que vivió el equipo de la Noria en la Leagues Cup, cayendo 7-0 ante Seattle Sounders en solo 45 minutos y consumando prácticamente la eliminación del equipo en apenas el primer partido de la máquina en la competencia.

Tras ello, aficionados explotaron en redes y en el propio estadio donde se jugó el partido, pidiendo con gritos el regreso de Vicente Sánchez, estratega que salió por la puerta de atrás del equipo a pesar de haber levantado una Copa Campeones de la Concacaf y haber caído en semifinales de la Liga MX con solo cinco meses de trabajo.

Sin embargo, no todos los seguidores del club piensan igual y una muestra de ellos es Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul, que explotó al hablar sobre el tema diciéndose cansado de escuchar los pedidos de Sánchez, ya que él también tuvo fallas en su gestión.

Vicente Sánchez (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images) (Manuel Velasquez/Getty Images)

¿Cuáles fueron las palabras de Carlos Hermosillo?

“Estoy cansado de escuchar lo de Vicente, Vicente y Vicente, de sus partidos invicto y demás. En la Semifinal (contra América), se cagó tirándose atrás“, Mencionó de forma contundente.

Asimismo, Hermosillo también aprovechó el tema para hablar del proceso de Nicolás Larcamón asegurando que si bien tiene mucha exigencia, el gran plantel le puede ayudar a dar un buen torneo si es que logra gestionar de manera adecuada sus recursos para recomponer el rumbo

“Han formado un buen equipo y un buen grupo. Yo creo que lo que hace Larcamón es recuperar y entender. Primero tiene que mejorar la defensa, pero tienen un gran plantel, necesidad y exigencia”, sentenció.