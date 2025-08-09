Choque de Reinas: Persephone y Reyna Isis van por el oro en el 92 Aniversario

La magna función del 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre promete una de las batallas femeniles más candentes del año. La dupla compuesta por Persephone y Reyna Isis, dos gladiadoras que han demostrado fuerza, técnica y carisma, llega con una misión clara: arrebatar el Campeonato Mundial de Parejas Femenil a las actuales monarcas, Lluvia y La Jarochita.

El próximo viernes 19 de septiembre, la Arena México será testigo de esta confrontación que no solo pondrá en juego los títulos, sino también el orgullo y la reputación de cada contendiente. Las retadoras aseguran que están en su mejor momento y que esta será su noche para brillar.

“Es un compromiso muy grande, yo siempre lo he dicho, uno se prepara constantemente para los grandes eventos, hubo oportunidad, nos acoplamos como pareja. Sé lo que es vivir esa experiencia y la magia de la gran fiesta de la lucha libre, ahora me toca llevar de la mano a Persephone directo al triunfo”, señaló Reyna Isis en el noticiero oficial del CMLL.

Por su parte, Persephone no oculta su emoción y confianza rumbo al desafío: “Obviamente, nuestra lucha tenía que ser en el Aniversario, nosotras nos vamos a llevar los campeonatos. Isis ya ha hecho su trayectoria de tantos años, y yo como siempre vengo con todo”.

Además del combate titular, Persephone, como actual Campeona Universal de Amazonas 2024, enfrentará próximamente a una luchadora internacional, mientras que Reyna Isis, ganadora del Grand Prix 2023, será la abanderada en el Grand Prix Varonil de esta edición.

