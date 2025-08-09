MetroSports

Cita con el destino: Ya hay fechas y horarios de los Cuartos de Final en Leagues Cup

Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca, son los clubes mexicanos que siguen con vida

Leagues Cup
Leagues Cup Especial
Por Irving Chávez

Recién terminó la fase de grupos en la Leagues Cup dejando grandes emociones en los aficionados y de forma inmediata la organización libera las fechas y horarios correspondientes a la siguiente etapa del certamen. Los cuartos de Final del torneo binacional prometen poner a todos de pie a partir del 20 de agosto.

Mediante un comunicado, la Liga MX en conjunto con la MLS compartió la información respecto a la siguiente eliminatoria del torneo. Mencionar que en esta instancia todos los juegos, que serán a partido único, se jugarán el mismo día con muy poca diferencia en su horario de inicio.

Asimismo, debemos señalar que la organización tiene previsto que el duelo entre Toluca y Orlando City sea el único que se dispute con sede neutral, esto debido “a los privilegios de anfitrión de los clubes mejor clasificados de la Liga MX y el ranking de la Leagues Cup según el reglamento de competencia del torneo”.

En contraste, las semifinales, final y duelo por el tercer lugar ya tienen también fecha estimada, siendo las primeras el 26 y 27 de agosto, y el duelo definitivo, así como el tercer puesto, el domingo 31 de agosto.

¿Cuáles son las fechas y horarios de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Inter Miami vs. Tigres en el Chase Stadium de Lauderdale, Florida, 17:00 horas, PT l 20:00 horas ET.

Toluca vs. Orlando City en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, 18:00 horas, PT l 21:00 horas ET. Transmisión por Televisa.

Seattle Sounders vs. Puebla en el Lumen Field de Seattle, Washington, 20:00 horas, PT l 22:00 horas ET. Transmisión por TV Azteca.

LA Galaxy vs. Pachuca en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, 20:45 horas, PT l 23:45 horas ET.

