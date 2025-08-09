Cita con el destino: Ya hay fechas y horarios de los Cuartos de Final en Leagues Cup

Recién terminó la fase de grupos en la Leagues Cup dejando grandes emociones en los aficionados y de forma inmediata la organización libera las fechas y horarios correspondientes a la siguiente etapa del certamen. Los cuartos de Final del torneo binacional prometen poner a todos de pie a partir del 20 de agosto.

Mediante un comunicado, la Liga MX en conjunto con la MLS compartió la información respecto a la siguiente eliminatoria del torneo. Mencionar que en esta instancia todos los juegos, que serán a partido único, se jugarán el mismo día con muy poca diferencia en su horario de inicio.

Asimismo, debemos señalar que la organización tiene previsto que el duelo entre Toluca y Orlando City sea el único que se dispute con sede neutral, esto debido “a los privilegios de anfitrión de los clubes mejor clasificados de la Liga MX y el ranking de la Leagues Cup según el reglamento de competencia del torneo”.

En contraste, las semifinales, final y duelo por el tercer lugar ya tienen también fecha estimada, siendo las primeras el 26 y 27 de agosto, y el duelo definitivo, así como el tercer puesto, el domingo 31 de agosto.

¿Cuáles son las fechas y horarios de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Inter Miami vs. Tigres en el Chase Stadium de Lauderdale, Florida, 17:00 horas, PT l 20:00 horas ET.

Toluca vs. Orlando City en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, 18:00 horas, PT l 21:00 horas ET. Transmisión por Televisa.

Seattle Sounders vs. Puebla en el Lumen Field de Seattle, Washington, 20:00 horas, PT l 22:00 horas ET. Transmisión por TV Azteca.

LA Galaxy vs. Pachuca en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, 20:45 horas, PT l 23:45 horas ET.