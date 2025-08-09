Familia de Sergio Canales recibe amenazas de muerte mediante redes sociales

Nuevamente, la pasión desbordada hace eco en redes sociales de manera negativa. Mediante su cuenta de Instagram, Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, denunció a una persona que amenazó de muerte a la familia del 10 de la pandilla, generando gran indignación entre los aficionados al balompié.

En su cuenta de Instagram, Llorens compartió una captura de pantalla de un chat con un usuario sin identificar que en primera instancia le comentó una historia en la que se veía como abordo de un auto, la familia se encontraba en carretera.

En esta oportunidad, el mensaje fue: " Puede ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten todos hija de remil …“. Asimismo, en un segundo mensaje el agresor decide incluir en el hostil mensaje a los hijos de la pareja.

Mencionar que en la captura del mensaje, Llorens también incluyó un mensaje para el agresor y la sociedad solicitando que los padres crien una nueva generación que sepa expresar sus incomodidades y ponga límites.

Por su parte, a la persona de la captura, la periodista le mandó un mensaje de luz esperando que pueda recapacitar por los mensajes de odio que emitió en redes sociales.

“No me puedo imaginar por lo que tiene para una persona para desearle la muerte a otra. Justo por esto necesitamos trabajar tanto para cambiar las cosas. Por gente así, necesitamos criar una nueva generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites, que no repita violencias. Te mando luz, aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas”, compartió.

Amenazas recurrentes en la Liga MX

Lamentablemente, este tema de las amenazas no es aislado y tan solo en las últimas dos semanas, otros dos casos escandalosos se han reportado.

El primero de ellos, el que envuelve a la silbante Katia Itzel García tras pitar en un juego de Monterrey en la Leagues Cup y el segundo, el que afectó al jugador de Pumas, Álvaro Angulo.