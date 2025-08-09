¡Fiesta azulcrema! Americanistas dan brutal recibimiento a Allan Saint-Maximin

Luego de haber pasado un trago amargo el pasado jueves con la ausencia de Allan Saint-Maximin en el aeropuerto de la Ciudad de México, cientos de aficionados del América se reunieron nuevamente en el mismo recinto para recibir de forma confirmada al delantero francés que llega como bomba y nueva estrella de Coapa.

El goleador, que tuvo problemas de logística con su vuelo una noche antes, finalmente pudo abordar el avión rumbo a México, generando una gran fiesta para su recibimiento. Desde muy temprano, en las redes sociales comenzó a circular una imagen en la que la porra del cuadro azulcrema invitaba a todos a presentarse con banderas y la camiseta del equipo para recibir al delantero.

Por ello, como si se tratara de un partido, varios aficionados se presentaron para dar la bienvenida a su nuevo atacante, mismo que llega con altas expectativas para resolver los problemas de gol que surgieron luego de las constantes bajas por lesión de Henry Martín y Rodrigo Aguirre.

Asimismo, es importante mencionar que la ilusión de la afición con Allan Saint-Maximin es debido a que en el papel es el remplazo del que pudo ser su refuerzo bomba, Denis Bouanga. El mencionado fichaje cayó debido a que las pretenciones del jugador superaron la oferta del club, cerrando la puerta de Coapa.

¿Cuáles son las condiciones del fichaje de Allan Saint-Maximin?

Desde hace varias semanas el trabajo de la directiva por convencer al goleador surtió efecto, dando como resultado la compra definitiva de la carta al Al Ahli a cambio de 10 millones de dólares.

El contrato del jugador será por los próximos cuatro años y aunque cuenta con un gran recorrido en Europa, un tema importante a mencionar es que por una lesión no ha jugado desde abril, incrementando la incógnita de su llegada al América.

El equipo capitalino espera que mañana Maximin supere las pruebas médicas y debute ante Tigres en la jornada cinco.