¿Futbox? Este es el nuevo deporte que está causando sensación

El mundo del deporte ha dado de qué hablar en las últimas horas, esto tras la fusión de dos disciplinas, a lo que denominan: ‘Futbox’. A través de redes sociales, se dio a conocer este nuevo fenómeno, donde un grupo de amigos juntaron el fútbol y boxeo.

En una cancha los jugadores se enfrentan con guantes, mientras intentan meter gol en la portería rival, con el obstáculo de los golpes que reciben.

Este hecho se viralizó en la plataforma de X, donde muchos tomaron con risas y humor esta combinación, mientras que otros criticaron este tipo de atracción. Aunque de igual manera logró captar la atención de los aficionados.

La dinámica de este juego es simple, ya que como en todo partido de fútbol, el que tiene el balón se convierte en la persona importante para atacar, sin embargo, en este juego, los jugadores pueden golpear a su adversario, con el objetivo de recuperar el esférico.

¿Un nuevo deporte?

El Futbox no es un deporte profesional, por lo que no ha sido considerado para que tenga un impacto entre la sociedad. Y aunque se volvió viral en redes sociales, no deja de ser un juego entre amigos, a quienes se les ocurrió juntar dos grandes disciplinas, pero su impacto entre los fanáticos se vio inigualable, ya que continúan acumulando muchos comentarios y likes.