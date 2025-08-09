Gullit Peña revela que intentó “arreglarse” con policías para evitar el ‘Torito’

Carlos “Gullit” Peña, exfutbolista del Club León, Chivas y Cruz Azul, confesó en una entrevista para Yosgart Gutiérrez, que trató de “arreglarse” con los policías que lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad para evitar ser llevado al ‘Torito’.

El futbolista mexicano que se ha involucrado en diferentes polémicas debido a su alcoholismo, reveló que en muchas ocasiones han sacado de contexto sus imágenes, aunque confirmó que sí se tomó foto con los policías que lo arrestaron por ir borracho en su coche de lujo.

Gullit Peña confiesa negociaciones para evitar ir al Torito

Gullit Peña dio una entrevista para EL RePortero en la que habló sobre sus problemas extracancha, y de la más reciente polémica cuando fue arrestado alcoholizado en su auto

“Sí salí de un restaurante, sí me eché mis cheves, pero no tengo equipo. Salí y no me paró el alcoholímetro, era una patrulla la que me interceptó. Tratamos de arreglar, pero ya sabes que siempre hay uno que no da su brazo a torcer. No era de que te doy y esto, no, le dije: espérate, pues vengo de aquí saliendo, estoy bien, o sea”, confesó El Gullit Peña.

El mexicano explicó que durante el intento de negociación hubo “unas palabras amenazantes” por parte de los policías que incomodaron a las personas que lo acompañaban, quienes intervinieron y señalaron que si esas palabras hubieran salido de él, ya lo habrían encarcelado.

Finalmente, Peña fue llevado a los separos del ‘Torito’ donde permaneció alrededor de 20 horas. A su salida, el futbolista mostró buen humor y hasta posó para una foto del recuerdo con los policías de la Delegación Norte de León.

La detención ocurrió el lunes 30 de junio cerca de las 2:00 de la tarde en el cruce de la calle San Cayetano y bulevar Vicente Valtierra, en la colonia El Coecillo. Peña conducía un automóvil Mini Cooper negro, que fue trasladado a un corralón municipal.

El futbolista cumplió la sanción impuesta por conducir en estado de ebriedad y fue liberado la mañana del martes 1 de julio, días después reveló lo sucedido en la entrevista para el exportero de Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez