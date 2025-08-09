No más salidas en la Noria: Cruz Azul rechaza oferta de Toluca por Jorge Sánchez

Las noticias no se detienen en la Noria y en esta ocasión llega una que hace sonreír a todos los aficionados celestes, ya que se trata de la intención de Jorge Sánchez por quedarse a pesar de tener sobre la mesa una tentadora oferta de Toluca para su fichaje.

Hace varios días se reveló que el cuadro comandado por Antonio Mohamed puso su mira en los servicios del lateral mexicano, incluso poniendo sobre la mesa celeste una primera oferta para sondear sus posibilidades de llevarse a Jorge Sánchez antes del regreso de la Liga MX tras la Leagues Cup.

Es importante mencionar que un tema que preocupó mucho a los aficionados es que el apartado salarial superaba a lo que recibe en la capital, lo que podría haber convencido al mundialista de irse con el actual campeón de la Liga MX, significando una baja crucial para Nicolás Larcamón.

Sorpresivamente, se confirmó que la oferta de Toluca no trascendió debido a que en primera instancia no alcanzaba las pretenciones de la máquina por su jugador y también se sumó el desinterés de Sánchez por vestirse de escarlata. Asimismo, se confirmó que la renovación con los celestes está en curso, lo que asegura la estadía del defensor por algunos torneos más.

Cruz Azul vive un mal momento

Esta noticia finalmente sacó una sonrisa los aficionados celestes luego de que en días anteriores tuvieran que sufrir burlas por los malos resultados del equipo en el torneo binacional y fuera de la cancha fueran blanco de críticas tras las filtraciones de David Faitelson.

Ahora, los cementeros esperan dar vuelta a la página rápidamente para encarar el resto del Torneo Apertura 2025 de la mejor manera, explotando el basto plantel que presumen y llenando las expectativas de sus seguidores, quienes sueñan con la décima estrella.