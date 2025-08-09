Samuel García presume otro partido para Nuevo León en el Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que la entidad sumará un nuevo partido a su agenda del Mundial 2026, presuntamente correspondiente al repechaje intercontinental.

Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del mundial. Cinco juegos oficiales en la mejor sede ¡ponte nuevo, ponte mundial! — Samuel García

La declaración generó expectativa, aunque la FIFA no ha confirmado oficialmente las sedes para estos encuentros, programados para marzo de 2026. El torneo de repechaje reunirá a seis selecciones y tendrá cuatro partidos para definir las últimas dos plazas mundialistas.

Monterrey tendría cinco partidos del Mundial 2026

Actualmente, lo que sí está asegurado para Nuevo León por parte de la FIFA es que el Estadio BBVA recibirá cuatro partidos oficiales: tres de fase de grupos y uno de octavos de final. Además, el Parque Fundidora albergará un Fan Fest de 40 días con actividades culturales, transmisiones y espacios interactivos para miles de aficionados.

Con este nuevo anuncio, Samuel García busca que Monterrey no solo cumpla su papel como sede oficial, sino que también sea protagonista en la fase decisiva de clasificación rumbo a la Copa Mundial con un partido de Repechaje.

Repechaje rumbo al Mundial 2026:

El torneo de repechaje del Mundial 2026 reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones.

Se disputarán cuatro partidos en total para definir las dos últimas plazas de la Copa del Mundo.

México —junto con Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara— figura como candidato para albergar estos encuentros, pero las sedes aún no están confirmadas por FIFA.

Mundial 2026: fecha de inicio y sorteo oficial definidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está programada para iniciar el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural que se jugará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

La final del torneo se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

En cuanto al sorteo oficial para definir la conformación de los grupos, la FIFA confirmó que se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. Este evento marcará el inicio formal de la fase previa del torneo y permitirá a las selecciones conocer a sus rivales.