¡Una obra de arte! Así es como luce la nueva tercera camiseta del Real Madrid

Falta muy poco para que inicie la Temporada 2025/2026 en las ligas europeas y previo a que ruede el balón de manera oficial, los equipos hacen los preparativos finales con duelos amistosos y lanzamientos de sus camisetas. Ese es el caso del Real Madrid, escuadra que sorprendió con la presentación de su nueva equipación.

Mediante redes sociales, equipo de la capital española mostró la que será su tercera camiseta en la siguiente campaña. La misma tiene un color azul que ha maravillado a los aficionados y ha tenido un reconocimiento especial por la elegancia que presume y ese corte que lo hace perecer un uniforme de antaño.

¿Cómo luce el nuevo uniforme del Real Madrid para la siguiente temporada?

Como ya mencionamos, en esta ocasión el equipo merengue sorprendió con una camiseta que tiene un corte especial, mismo que corresponde a la línea Adidas Originals y que suele tener ese estilo retro que ha gustado a los aficionados por su calidad y lindo diseño.

Por su parte, el color fue cuidadosamente seleccionado por la marca patrocinadora para hacer una clara referencia a la identidad del Estadio Santiago Bernabéu y sus icónicas butacas en color azul, que han visto décadas de muchas glorias en el equipo.

"Con un atrevido tono azul -adidas Originals Bluebird- e inspirada en los famosos y legendarios asientos del Bernabéu, la camiseta combina el legado de Real Madrid con un estilo moderno, lo que permite a los aficionados y jugadores llevar esa inconfundible energía a casa allá donde el juego lo lleve“, explicó la marca en un comunicado.

Referente al precio de la nueva camiseta que ha maravillado al público, podemos señalar que esta tendrá un costo de "La versión en el campo de la camiseta está disponible para comprar por MXN $2,999, mientras que la versión para fanáticos cuesta MXN $1,999″.