Video: Así fue el brutal accidente de Isaac del Toro antes de coronarse campeón de la Vuelta a Burgos

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, culminó una de las carreras más emocionantes en su historia tras una semana llena de altibajos, ya que el 5 de agosto tuvo una caída aparatosa dentro del sprint final de la etapa. Del Toro se encontraba en la tercera posición a unos 400 metros de meta en el Alto del Castillo, resbaló en una curva y arrastró al italiano Giulio Ciccone.

Ambos terminaron en el piso, lo que provocó que cayera en desventaja ante los demás rivales. Afortunadamente solo sufrió raspones en el cuerpo, sin lesiones graves que le impidieran seguir en la competencia. Del Toro cruzó la meta en el lugar 49, a 11 segundos del ganador Roger Adrià.

Remontada épica

Tras la caída, Isaac de Toro quedó fuera del top 10 inicialmente, pero esto no impidió para que el mexicano se recuperara y resistiera los ataques en etapas montañosas, pruebas que fueron claves para ganar.

La etapa final se llenó de emociones, ya que Del Toro sufrió un pinchazo en plena subida hacia las Lagunas de Neila, lo que amenazó su posición y ventaja ante lo de demás. Sin embargo, el ciclista mexicano demostró su nivel y terminó en el segundo puesto, dándole el título general por su ventaja ante sus adversarios.

Este nuevo triunfo refleja el gran esfuerzo que Del Toro ha demostrado en cada una de sus pruebas, lo que lo catapulta entre los mejores. Con esta victoria, el mexicano agranda sus títulos del 2025, tales como: la Vuelta a Austria, la Clàssica de les Terres de l’Ebre y el Circuito de Getxo.