¡Ya en camino! Saint-Maximin aterriza esta noche en México para firmar con América

Allan Saint-Maximin, del Newcastle, controla el balón durante un partido de la Copa de la Liga frente al Crystal Palace, el miércoles 9 de noviembre de 2022 (Owen Humphreys/PA via AP)

Luego de algunas complicaciones en su llegada a México, Allan Saint-Maximin, está listo para firmar con América en suelo nacional. Ayer por la tarde los aficionados azulcremas se escandalizaron por la ausencia del goleador en el aeropuerto, especulando con una posible caída en el fichaje; sin embargo, tras horas de incertidumbre se confirma que el goleador viene en camino.

En redes sociales comenzó a circular una foto del delantero en el avión feliz y tranquilo. Tras ello, los reportes indicaron que se trata de una imagen real previa a su llegada a México, misma que apunta a darse al rededor de las 19:00 horas.

Por su parte, es importante recordar que en esta oportunidad los aficionados del equipo han planeado un recibimiento especial para el goleador. Con bombos y trompetas, los americanistas planean pintar de amarillo el aeropuerto, mostrando su emoción por la que parece una nueva y brillante etapa en Coapa.

La llegada de Allan Saint-Maximin fue una respuesta de la directiva a la nula posibilidad de fichar a Denis Bouanga, delantero del LAFC que los maravillo con su habilidad en ataque, pero que tenía altas exigencias salariales para completar su llegada, lo que le cerró las puertas en el nido.

¿América tiene un plan para el registro de Allan Saint-Maximin?

Asimismo, otro tema importante a detallar es el de su registro ante la Liga MX, ya que hasta el momento el cuadro azulcrema tiene plazas llegas en los No Formado en México.

Si bien se ha rumoreado la salida de Brian Rodríguez a raíz de una oferta extranjera, esto aún no se ha concretado y por ello, se piensa que el plan de las águilas es no registrar a Javairo Dilrosun y con ello darle cabida a su goleador en lo que se resuelve el tema del neerlandés y el uruguayo.