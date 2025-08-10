Atlético de San Luis vs. Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Liga MX?

La actividad de los equipos mexicanos no se detiene y luego de haber dado mucho de que hablar con su participación en la Leagues Cup, la Liga MX los espera con una cartelera interesante. Uno de los duelos más llamativos de esta jornada es sin duda el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis, donde grandes emociones se esperan.

A pesar de haberse ido sin perder un solo duelo a su aventura en Estados Unidos, la situación actual de Nicolás Larcamón en Cruz Azul es crítica y por ello necesita a toda cosa salir con los tres puntos del Alfonso Lastras en esta jornada 4 de la Liga MX.

Recordar que si bien directiva y jugadores han dado su respaldo al proyecto del entrenador argentino, el crédito con la afición está en su recta final, obligándolo a dar la campanada en calidad de visitante para poder tranquilizar un ambiente de preocupación que se vive en la Noria.

En contraste, El Atlético de San Luis llega con una realidad diferente en la que su inicio de participación en la Liga MX no fue el esperado, con dos derrotas y una victoria, mismas que se dieron ante León, Monterrey y Chivas respectivamente, pero con un andar en la Leagues Cup aceptable.

En las tres jornadas del torneo binacional, dos victorias y una derrota sellaron su camino y aunque no clasifico, las buenas sensaciones del equipo emocionaron a los aficionados, quienes ahora esperan que la inercia se replique en la Liga MX.

Respecto al historial que presentan estos dos equipos en sus últimos cinco partidos, podemos señalar la ligera hegemonía de los celestes con cuatro victorias a su favor por una solitaria gloria de los de San Luis.

¿Dónde y a qué hora ver el Atlético de San Luis vs. Cruz Azul?

Hora: 21:00

Fecha: Lunes 11 de agosto

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney +