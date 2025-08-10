¡Brillan los mexicanos! Raúl Jiménez y Santi se lucen con golazos en pretemporada

El inicio de la pretemporada para los equipos europeos ha dado mucho de que hablar, ya que en este se han podido ver grandes cambios en los clubes y juegos impresionantes. Esta no es la excepción para los mexicanos en el viejo continente, quienes ya han iniciado actividad robando reflectores con sus actuaciones.

Un claro ejemplo de lo antes mencionado son los juegos en los que Raúl Jiménez y Santiago Giménez brillaron anotando dos golazos. Por una parte, el Lobo de Tepeji lo hizo en el duelo amistoso de Fulham vs. Eintracht Frankfurt, cuando al 35′, con el marcador empatado a cero, disparo de tiro libre.

Lo que parece ser la nueva especialidad del canterano del América se hizo visible con una falta en los linderos del área desde sector izquierdo. Ahí, el delantero tomó la responsabilidad de disparar a puerta y con un cañón en el pie puso la bola en la escuadra izquierda, superando a la barrera y el lance del arquero.

Mencionar que esta importante acción le dio la victoria parcial a los Cottagers, quienes sentenciaron un duelo más en pretemporada previo al inicio de la Premier League, mismos en los que el mexicano ha tenido su segunda titularidad.

Santiago Giménez aparece con el AC Milan

Así como su compañero en ataque en la Selección Mexicana, Santiago Giménez, también se hizo presente en la pretemporada del Milan. En este partido, los de Italia se midieron ante el Leeds United y con solo tres días con el equipo, el mexicano sorprendió con su titularidad.

En este partido, que también se encontraba igualado sin goles, Samu Chukwueze llegó a línea de fondo tras un balón filtrado y si bien Vittorio Magni no pudo rematar a puerta por la intensa presión, si abrió espacio para la aparición de Santi, quien disparó violentamente para marcar su gol.