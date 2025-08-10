David Faitelson: “Exagerado el recibimiento a Allan Saint-Maximin, no es Mbappé”

En recientes horas la capital de la Ciudad de México se ha inundado de una fiebre francesa gracias a la llegada del delantero, Allan Saint-Maximin, quien está listo para enrolarse en el América generando gran expectativa entre los aficionados por la experiencia y calidad que puede aportar.

Muestra de ello fue el espectacular recibimiento que los azulcremas hicieron a su nuevo delantero, haciéndose presentes en el aeropuerto con banderas e instrumentos que pintaron de amarillo el inmueble. Si bien en el rostro del jugador esto provocó una gran emoción, para algunos el accionar fue desmedido al solo tratarse de un futbolista que viene de Europa.

David Faitelson fue uno de los que reprobó esta fiesta americanista, emitiendo en redes un mensaje en el que asegura que todo fue ‘exagerado’, ya que no se trata de una figura como Mbappé o incluso Sergio Ramos, solo es el delantero Allan Saint-Maximin.

"Exagerado el recibimiento del nuevo refuerzo del América: ¡Es Allison Saint Maximin! No es ni Mbappé ni Dembele. Bueno, ni siquiera le llega a los talones a Sergio Ramos, a James Rodríguez, a Keylor Navas o a Aaron Ramsey“, fue el mensaje de David Faitelson sobre el tema en redes sociales.

Como era de esperarse, este comentario no gustó a los azulcremas y en comentarios desató una lluvia de mensajes hacia el periodista, haciéndole saber que se equivocaba al hacer el señalamiento, ya que por su edad y recorrido profesional es un nombre que ilusiona.

¿Cuándo podrá debutar Allan Saint-Maximin?

Luego de haber llegado como figura a la Ciudad de México, se espera que el delantero pueda pasar los exámenes médicos y se sume al equipo, pero al ser muy pronto en su llegada, no sería contemplado para este fin de semana.

Esto sumado también al tema de registros en liga que tiene que hacer América. Por ello, se piensa que la visita en la Jornada 5 a Tigres pueda ser el escenario perfecto para ver su debut.