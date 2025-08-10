¡Insólito! Juego de la Liga MX Femenil se retrasó por invasión de abejas

El futbol mexicano está plagado de momentos insólitos en su historia y esta tarde, en la cancha del Estadio Victoria, uno más se sumó a la lista. Previo a que iniciaran las acciones del partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil entre Necaxa y América, el juego se detuvo por una invasión de abejas.

Fue previo al inicio del partido que mediante redes sociales, La Liga MX informó del retraso en el juego antes mencionado debido a que en el terreno de juego se detectó la presencia de abejas. Al mismo tiempo, la transmisión del encuentro mostró como cerca del área técnica del América estas se alojaban preocupando a los clubes.

Mencionar que de inmediato, autoridades se hicieron presentes para retirar a las abejas del sitio y proceder con el partido. Aproximadamente 15 minutos fueron los que se retrasó el protocolo de inicio en el partido, teniendo al final un desarrollo de partido normal y sin complicaciones.

¿Cómo terminó el partido entre el América y Necaxa?

Referente a la actividad en el terreno de juego, mencionar que las águilas hicieron un gran primer tiempo en el que consiguieron una victoria parcial de 2-0 que pone en complicaciones a las hidrocálidas para la segunda parte.

La primera anotación vino al 24′, cuando Scarlett Camberos recibió un pase filtrado de Irene Guerrero en el área necaxista y sin dudar dio media vuelta para rematar a puerta y superar con un disparo violento a la guardameta.

Posterior a ello, el duelo parecía irse al descanso con una minima ventaja para las capitalinas, pero al 45′, un centro por izquierda encontró nuevamente a Scarlett Camberos, quien superando a su marca y entre las dos centrales remató a contra pie para dejar nuevamente sin oportunidades a la portera y con doblete poner el 2-0.