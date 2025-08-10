¡México es de oro! Iván Aguilar gana la presea dorada en los Juegos Panamericanos Junior

México continúa su paso en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, un evento que reúne los mejores talentos juveniles de América, dando un espectáculo brillante en esta competencia deportiva. Con cada medalla, México se perfila como uno de los países con mayor potencial, reafirmando su compromiso y dedicación en el desarrollo de las nuevas generaciones.

Para sorpresa de muchos, Iván Aguilar Villegas, se colgó la presea dorada y sumó un importante triunfo para el país. El mexicano se subió a lo más alto del podio en la prueba de Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña. Con un tiempo de 1:16:53, Villegas se proclama campeón y otorga el primer oro para México.

Esta victoria refuerza las esperanzas que tiene el país ante los atletas, quienes han demostrado un buen desempeño en sus respectivas disciplinas, esto con el objetivo de mejorar su calidad rumbo a la élite deportiva.

Segunda medalla para México

La victoria de Iván Aguilar no fue la primera que obtuvieron los atletas mexicanos, ya que los remeros del M2x varonil, Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro se consagraron como los primeros medallistas mexicanos en obtener la presea de bronce con un tiempo de 6:34.71