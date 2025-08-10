¡Místico, Atlantis Jr. y Máscara Dorada desatan la locura en un Viernes Espectacular!

La Arena México volvió a vibrar con un lleno total durante el más reciente Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que dejó emociones a flor de piel. La velada presentó un combate estelar con tres ídolos técnicos, un duelo titular y el ambiente más que encendido rumbo al 92 Aniversario.

En la lucha principal, La Sonrisa de 24 Kilates Ángel de Oro, junto a Hechicero y El Difunto, se llevaron la primera caída con gran coordinación; sin embargo, Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. respondieron con fuerza para empatar el marcador y después sellar la victoria. Místico encendió a los presentes con una plancha sobre Hechicero, Máscara Dorada fulminó a El Difunto con una “estrella fugaz” y Atlantis Jr. sometió al Ángel de Oro con su clásica “atlántida” para la cuenta definitiva.

En la contienda de campeonato, el apoyo de la afición hacia Blue Panther fue abrumador, pero Último Guerrero supo dar la vuelta con astucia y, tras revertir una plancha, lo atrapó para la cuenta de tres, reteniendo por quinta ocasión el Campeonato Nacional de MLW.

Otras luchas destacadas de la noche en la Arena México

Templario logró tomar revancha de la injusticia que sufrió la semana pasada, al derrotar a Barboza con una poderosa quebradora, que definió otro gran mano a mano que se vivió durante la función.

En otro duelo candente, El Valiente y El Felino fueron descalificados tras arrancarle la máscara a Esfinge, dejando claro que la tensión rumbo al 92 Aniversario sigue creciendo.

En la lucha desde Puebla, Xelhua, Stigma, Arkalis y Rayo Metálico se impusieron a Infarto, Kráneo, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II. Por su parte, Raider, Espanto Jr. y Dark Magic se llevaron el primer triunfo de la noche ante Fuego, Rey Cometa y Espíritu Negro.