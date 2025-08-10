No rueda la pelota: Juego América vs. Querétaro se retrasa por tormenta eléctrica

La expectativa de volver a ver en el terreno de juego al América es bastante, pero contrario a los que se pensaba, los aficionados deberán esperar un poco más debido a que Protección Civil ha recomendado a la liga retrasar el duelo ante Querétaro por tormenta eléctrica en la capital.

El partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX, en su Torneo Apretura 2025, ha tenido ciertos inconvenientes debido a que las condiciones climáticas no son las óptimas para jugar y para no exponer a los jugadores ha iniciado el protocolo de tormenta eléctrica, así lo informo la competencia en redes.

“La LIGA BBVA MX informa que bajo la recomendación de Protección Civil, el partido de la Jornada 4: América vs. Querétaro retrasará su inicio por la tormenta eléctrica sobre las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes. Esperaremos el visto bueno de las autoridades para el arranque del juego. La seguridad de todos los asistentes es prioritaria.”, se puede leer en su comunicado de redes.

Es importante mencionar que la decisión de detener el juego fue previo incluso a que los jugadores comenzaran su calentamiento, por lo que ahora deberán esperar 30 minutos hasta que se haga la segunda revisión para poner en marcha con los preparativos del partido.

Juego de América Femenil también se retrasó

Un dato curioso de esta situación es que más temprano por la tarde, el equipo femenil de América viajó hasta Aguascalientes para enfrentar a Necaxa en el Estadio Victoria y previo a que iniciara el partido de la jornada 5, este sufrió un retraso.

Una invasión de abejas en el campo fue el motivo por el que unos minutos el protocolo de inicio se detuvo, algo que de manera curiosa se conecta con el hecho de que el partido del equipo femenil también tenga una suspensión.