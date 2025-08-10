¡Quiere volver a Selección! Este fue el golazo que marcó Chucky Lozano en la MLS

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano, de San Diego, festeja su gol en el partido del sábado 5 de abril de 2025, ante los Sounders de Seattle (Meg McLaughlin/The San Diego Union-Tribune via AP)

Recientemente, la participación de los futbolistas mexicanos en el extranjero ha dado mucho de que hablar con el inicio de la pretemporada en el viejo continente, pero sorpresivamente, esto no se limita a Europa y en la MLS también hay quienes levantan la mano con grandes actuaciones.

Una muestra de esto es Hirving Lozano, quien llegó al San Diego FC de la MLS para hacer grandes goles y asistencias. En esta jornada que se disputó en el Children’s Mercy Park, ante el Sporting Kansas City, el mexicano marcó una gran anotación que puso a todo los presentes de pie e hizo eco en redes sociales.

¿Cómo fue el gol que marcó Hirving Lozano en la MLS?

Fue al minuto 23 de partido, cuando el marcador estaba 0-0, que el cuadro de San Diego, comandado por Chucky, inició una presión alta en la salida de Kansas. En ella, con una barrida sacó el balón y su compañero Anders Dreyer recepcionó para devolverle el esfuerzo.

Sin dudarlo, Hirving decidió patear a puerta con su potente cañón colocando la pelota en el ángulo derecho, donde el portero Pulskamp, se convirtió únicamente en un espectador más del brutal golazo que hizo el mexicano.

Es importante mencionar que con esta anotación, el canterano de Pachuca siguió sumando números a su cuenta personal, donde desde el inicio de la temporada ha registrado 8 goles y 6 asistencias en solo 21 partidos jugados, situación que lo tiene como uno de los grandes jugadores de la campaña.

Actualmente, con la primera posición de la tabla en su poder, Lozano ha levantado la mano como una de las alternativas para Javier Aguirre en Selección Mexicana. Recordar que desde 2024 Chucky no se viste de verde y con el Mundial tan cerca estas actuaciones pueden ser su boleto de regreso para la justa.