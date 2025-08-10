¡Todavía tiene magia! Cuauhtémoc Blanco deslumbra con golazo en juego de leyendas

Para ningún fanático al futbol hay duda de que Cuauhtémoc Blanco es uno de los más grandes jugadores que ha dado el futbol mexicano. Su calidad y visión lo hicieron un referente en la cancha, tanto que actualmente sigue mostrando su talento en juegos amistosos que maravillan a los aficionados.

En uno de estos últimos, el 10 mexicano fue grabado por uno de los asistentes marcando un golazo que recordó a su época dorada en la que cargaba con el peso del ataque en América y en la Selección Mexicana era un indiscutido líder que regaló muchas alegrías.

En redes sociales comenzó a circular el video que grabó el usuario de Tik Tok, Fenriquecorraleso, mismo en el que se puede apreciar como todo sucedió en un duelo de leyendas entre Guadalajara y América. Estos que se han hecho muy famosos en últimos años, incluso teniendo giras por varios estados de México.

¿Cómo fue el gol de Cuauhtémoc Blanco en el Juego de Leyendas?

En el mencionado clip se puede apreciar como en un ataque de América, Blanco recepcionó el balón en el área rojiblanca y mientras todos esperaban su centro, este sorprendió con un recorte que eliminó a su marcador y lo dejó con un gran espació frente al marco.

Es importante mencionar que si bien estaba dentro del área, la distancia y el ángulo no le favorecían, pero sin dudarlo, este remato con la pierna derecha clareando al último defensor y sorprendiendo al portero que solo fue un espectador más de su anotación.

La bola cayó a segundo poste donde entró de forma espectacular, provocando la emoción de los presentes y en el terreno de juego, puesto que se puede apreciar en los últimos segundos del clip como todo el equipo corre a abrazarlo y felicitarlo por su gol.