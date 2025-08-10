VIDEO: Así llegó el equipo mexicano a los Juegos Panamericanos Junior en Asunción

Una nueva fiesta deportiva ha dado comienzo en el continente. Luego de una larga espera, la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior es una realidad y para marcar su arranque, una espectacular celebración de inauguración hizo vibrar el Estadio ueno Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.

Como es de esperarse y en cada justa deportiva, México vibró con una espectacular presentación ante los aficionados, ganándose la ovación por la calidad de los atletas que conforman la delegación, la cantidad de los mismos y las altas expectativas que se tienen por lo hecho en la edición anterior del gran evento.

Con un uniforme elegante que era conformado por un pantalón deportivo en tono azul marino, una chamarra roja y una camisa verde con bandera de México en el pecho, los 381 atletas aztecas desfilaron saludando a todo el estadio y con visible alegría al ver como todo el inmueble se pintaba de verde para recibirlos.

Al mismo tiempo y como ya mencionamos, los comentaristas elogiaban al contingente mexicano y anticipaban a los espectadores una participación destacada al contar con medallistas consagrados en sus respectivas disciplinas y entrenadores de alto nivel.

¿Qué son los Juegos Panamericanos Junior?

Tal y como su nombre los menciona, los Juegos Panamericanos Junior es una calca de la justa homónima, pero con la peculiaridad de recibir únicamente a deportistas entre 12 y 22 años, provenientes de los 41 Comités Olímpicos Nacionales pertenecientes a la Organización Deportiva Panamericana.

Esta edición, que tendrá lugar del 9 al 23 de agosto, sucederá a la que se vivió en Cali-Valle 2021. En Colombia, México destacó como la delegación con más medallas conseguidas, 172 preseas: 46 oros, 78 platas y 48 bronces; sin embargo, en el medallero un 4 lugar fue para los aztecas por el conteo de oros, debajo de Brasil (59), Colombia (48) y Estados Unidos (47).

En esta edición, más de 4 mil deportistas disputarán 333 metales de oro, 333 de plata y 411 de bronce, todo en 28 deportes y 42 disciplinas.