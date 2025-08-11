Canelo Álvarez viraliza el ‘estilo campeón’ con nueva gorra disponible para fans

El mundo del boxeo y la moda urbana mexicana se fusionan y viralizan en una colaboración después de que el pugilista Saúl Álvarez presumió en sus redes el hermoso nuevo modelo de su gorra.

El campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez lanzó una colección de gorras en asociación con la marca de ropa Dandy Hats, un movimiento estratégico que consolida la presencia del pugilista no solo en el ring, sino también en el competitivo universo del streetwear.

La colección de productos del campeón mexicano tiene un nuevo modelo que se esperó con mucha expectativa, que se había anticipado a través de sutiles apariciones en las redes sociales de Canelo, como TikTok e Instagram, ha generado un gran revuelo.

Esta colaboración va más allá de un simple lanzamiento de productos. Representa un movimiento inteligente para ambas partes. Para Dandy Hats, asociarse con una figura de la talla de Canelo Álvarez significa una exposición masiva a nivel global, elevando el nombre de una marca mexicana en el mercado internacional.

Para el boxeador, esta incursión en la moda solidifica su marca personal y demuestra su visión para diversificar sus negocios, acercándose a sus seguidores a través de un canal distinto al deportivo.

En el video se puede observar que el nuevo modelo es un color negro con las características letras CA al frente rodeado de un círculo compuesto de banderas de varios países con tradición boxística.

Además, el modelo posee las palabras “Undisputed” y “Canelo” adornadas con brillantes; hacia los lados se puede observar la bandera de México y del otro la firma del boxeador y en la parte de atrás nuevamente la palabra “Undisputed”, La colección ya se encuentra disponible en la tienda oficial del Canelo Team y en otros puntos de venta en línea, invitando a los fans a llevar consigo un pedazo del “estilo campeón”.