Cruz Azul libera plaza de extranjero con la venta de una de sus estrellas al ataque

Abre plaza de extranjero con la venta de una de sus estrellas

La novela de Cruz Azul para liberar un lugar para la contratación de un nuevo delantero extranjero en su plantilla finalmente llegó a su final hacer oficial la salida de uno de los que tiene registrados actualmente.

¿Quién quedó fuera del Cruz Azul?

En un movimiento estratégico y muy esperado, la directiva de la Máquina llegó a un acuerdo con el club griego PAOK Salónica para el traspaso del delantero Giorgos Giakoumakis.

Giorgos Giakoumakis Mexsport (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

La operación se concretó bajo la modalidad de un préstamo por un año con opción de compra, resolviendo un dilema de plantilla que arrastraban desde hace meses por meses; esta salida no solo significa el regreso del atacante a su país natal, sino que también abre una puerta crucial para otro jugador que ha estado esperando su oportunidad: Gabriel Fernández.

Las negociaciones entre Cruz Azul y PAOK se aceleraron de manera significativa después de la prematura eliminación de la Máquina en la Leagues Cup 2025. En dicho torneo, Giakoumakis fue registrado en la lista de jugadores, pero su participación fue nula, sin siquiera ser considerado para estar en el banquillo.

Esta situación evidenció que el jugador no entraba en los planes del cuerpo técnico, liderado por Nicolás Larcamón, haciendo su salida una prioridad para el club. La operación, que se concretó en tiempo récord, le permite a la directiva liberar una de las tan codiciadas plazas de No Formado en México.

Giorgos Giakoumakis Mexsport (Adrian Macias/Adrian Macias)

La salida de Giakoumakis tiene un impacto directo e inmediato en la plantilla de Cruz Azul; la plaza que deja libre será ocupada por el delantero Gabriel Fernández, quien estaba en las últimas fases de su rehabilitación por una lesión.

El “Toro” Fernández, que estaba registrado en la Sub-21, podrá ser inscrito en el primer equipo y competir por un puesto en la delantera, junto a Ángel Sepúlveda, la directiva de la Máquina tiene la esperanza de que Fernández pueda estar listo para el próximo compromiso liguero.

Este traspaso marca el fin de una etapa para el delantero griego en el futbol mexicano y el comienzo de una nueva oportunidad para Gabriel Fernández en Cruz Azul.