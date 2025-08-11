Keylor Navas tiene amargo debut ante la afición de Pumas en CU

Los Pumas de la UNAM dejaron escapar la victoria ante los Rayos del Necaxa luego de empatar a un gol en duelo correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2025 que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario.

Keylor fue ovacionado

Dicho encuentro significó la presentación de Keylor Navas en CU, por lo que cada que tocó el balón fue ovacionado por una fiel afición que no dejó de alentar pese a la fuerte lluvia que cayó en el sur de la Ciudad de México durante el primer tiempo.

Keylor Navas MExsport (Harry Castiblanco/Harry Castiblanco)

La tormenta y las dificultades que hubo para mover el esférico, no fueron impedimento para que el cotejo se detuviera, ya que continuó con normalidad. En el segundo tiempo la intensidad de la lluvia disminuyó considerablemente.

Pumas rompió el cero con Duarte

El conjunto dirigido por Efraín Juárez dominó la mayor parte del partido, pero no fue hasta la parte complementaria cuando finalmente se fue arriba en el marcador.

Rubén Duarte fue el encargado de romper el cero en Ciudad Universitaria con un testarazo potente en un tiro de esquina, venciendo al cancerbero, Ezequiel Unsain, que hasta ese momento había sido el héroe de los Rayos.

Con la desventaja, Necaxa se vio obligado a saltar líneas y volcarse hacia el frente, estrategia que le resultó cuando Diego de Buen igualó la pizarra con un zapatazo de pierna derecha que fue imposible de alcanzar para Keylor Navas.

En los minutos finales Pumas generó peligro en el arco rival. Incluso hubo una jugada polémica que la afición reclamó como penal, pero tras una revisión en el VAR, el árbitro determinó que no hubo falta, por lo que el partido terminó 1-1.

Keylor Navas @PumasMX

¿A quién enfrentarán en la jornada 5?

La próxima jornada Pumas tendrá una auténtica prueba de fuego, cuando visite el Estadio Nemesio Diez para medirse ante el campeón Toluca, mientras que Necaxa recibirá a León en el Estadio Victoria.