¡Orgullo Tricolor! José Antonio Prieto conquista medalla de plata en Asunción 2025

La bandera de México volvió a ondear con honor en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, gracias a la extraordinaria actuación de José Antonio Prieto.

¿Quién es Jose Antonio Prieto?

El joven ciclista demostró su fortaleza y temple al pedalear con determinación para colgarse una merecida medalla de plata en la exigente prueba de contrarreloj individual.

Con este logro, Prieto no solo suma un metal a su palmarés personal, sino que también reafirma la potencia y el crecimiento del deporte mexicano a nivel continental.

En una carrera contra el reloj donde cada segundo es una batalla, José Antonio Prieto entregó el alma en el circuito paraguayo. Detuvo el cronómetro en 49:23.25 minutos, un tiempo que lo colocó entre los mejores de América.

Su desempeño es un claro ejemplo de la dedicación y el sacrificio que los jóvenes atletas mexicanos invierten en su preparación, llevando el nombre de su país a lo más alto del podio. Este metal plateado es una recompensa al arduo trabajo y un símbolo del gran futuro que tiene el ciclismo nacional.

El éxito de Prieto no es un logro aislado, sino parte de una ola de triunfos para la delegación mexicana en estos Juegos Panamericanos Junior. Su medalla de plata en la contrarreloj se complementa con la destacada actuación de su compatriota Iván Aguilar, quien se proclamó campeón y se colgó el oro en la prueba de cross-country. Estos resultados en el ciclismo confirman que México se está consolidando como una potencia en la disciplina, con un semillero de talentos que promete seguir dando frutos en los años venideros.

Con jóvenes atletas demostrando su valía en el escenario internacional, cada medalla se convierte en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones y en un motivo de celebración para una nación que vibra con los éxitos de sus deportistas.