Video: Diluvio en CU provoca que Pumas y Necaxa se enfrentan bajo tormenta

La jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX quedará marcada por un fenómeno natural que puso a prueba la resistencia de jugadores y aficionados en el Estadio Olímpico, casa de los Pumas de la UNAM.

El encuentro entre Pumas vs. Necaxa se disputó bajo condiciones climáticas extremas, con una intensa lluvia y granizo que cayeron sobre el césped del Estadio Olímpico Universitario durante los últimos 20 minutos de la primera mitad.

A pesar del mal tiempo que azotaba a la Ciudad de México, el partido continuó sin interrupciones, convirtiendo la cancha en un terreno encharcado y complicado para ambos equipos.

Las ráfagas de viento y el granizo añadieron un factor de drama, obligando a los futbolistas a adaptarse a las difíciles condiciones; el balón, resbaladizo y pesado, se convirtió en un desafío constante, y la visibilidad para los porteros y defensas se vio seriamente afectada, elevando la tensión en cada jugada.

Aun con el diluvio, los jugadores de Pumas y Necaxa demostraron una gran tenacidad, negándose a ceder ante el mal clima; el espectáculo se transformó en una batalla de fuerza y voluntad, más que de técnica depurada.

Cada pase era un riesgo, cada tiro a puerta era una hazaña, los movimientos del balón eran impredecibles, y el juego se volvió físico y directo, con el objetivo de aprovechar cualquier error que las condiciones del campo pudieran propiciar.

El primer tiempo llegó a su final en medio de estas condiciones; sin embargo, los estragos de la fuerte lluvia dejó encharcamientos en el campo que puso a trabajar al equipo de mantenimiento del estadio.

El segundo tiempo tuvo un retraso de 19 minutos, ya que también los representantes de protecciónçcivil revisaron la seguridad ante la fuerte amenaza de una tormenta eléctrica que no se presentó, ya sí inició el complemento del juego.

Al final, el partido se concluyó sin suspensiones, dejando una historia de resiliencia tanto en el campo como en las gradas.