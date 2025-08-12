Allan Saint-Maximin será el mejor pagado del América: Ganará más que Ramos y Correa

El Club América presentó oficialmente a Allan Saint-Maximin como su refuerzo bomba para el Apertura 2025 después de desembolsar alrededor del 10 millones de dólares para comprar el 100% de su carta.

Mediante sus redes sociales, el conjunto azulcrema le dio la bienvenida al francés con un video en el que se destaca su trayectoria internacional y en el que se observa cómo lo recibe André Jardine.

“Creo que tenemos el mejor equipo de la liga, tengo a los mejores compañeros y especialmente la mejor afición. Águilas, estoy en casa", dijo.

Será el mejor pagado de las Águilas

El atacante francés arribó al futbol mexicano gracias a que fue seducido por una importante oferta económica, pues de acuerdo con Récord, cobrará ni más ni menos que 4.5 mdd por temporada.

Considerando dicha cifra, el extremo de 28 años pasa a ser en automático el jugador mejor pagado de toda la institución azulcrema, por encima de Henry Martín, que tras firmar su renovación pasó a ganar 3.5 mdd.

En moneda nacional, Saint-Maximin estará percibiendo 90 millones de pesos al año y 246 mil 575 pesos mexicanos al día.

Para dimensionar su sueldo, es importante mencionar que el francés estará teniendo mayores ingresos que Sergio Ramos y Ángel Correa, quienes ganan 4 mdd y 3 mdd respectivamente.

Esto pone al galo como el tercer futbolista con el salario más alto de toda la Liga MX, solo por detrás de Sergio Canales (5.5 mdd) y James Rodríguez (5 mdd).

¿Cuándo debutará?

Allan Saint-Maximin ya tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de André Jardine en las instalaciones de Coapa, donde sus compañeros le dieron una cálida bienvenida.

Al ya estar registrado, el atacante galo podría debutar en la Liga MX durante la jornada 5, cuando América visite el Volcán para enfrentarse a Tigres en sábado 16 de agosto. De no ser el caso, podría ver actividad en la fecha 6 ante Atlas, en el Estadio Jalisco, el domingo 24 de agosto.

Allan Saint-Maximin portará el dorsal 97 con América y, aunque se desconoce la razón exacta, algunos medios han especulado que lo eligió debido a que fue el año que nació, en 1997.