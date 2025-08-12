Así conoció Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez, ahora su prometida

Antes de transformarse en una de las personalidades más influyentes en los ámbitos del espectáculo y la moda, Georgina Rodríguez (quien nació el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires y se crió en España) llevaba una vida modesta enfocada en su carrera temprana en el comercio minorista.

Desempeñaba el papel de asistente de ventas en un establecimiento Gucci ubicado en Madrid. Este empleo le permitía mantenerse y forjar su propio destino, sin prever la influencia que ese ambiente tendría en su porvenir.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

¿Dónde y cómo conoció a Cristiano Ronaldo?

El destino dispuso que, en el año 2016, Cristiano Ronaldo visitara el Gucci de Madrid, donde Georgina estaba empleada. Georgina fue quien lo atendió, dando lugar en ese momento a una conexión personal que se desarrolló con rapidez. Los dos han señalado que el encuentro fue especial: ella lo recuerda con afecto, mientras que el futbolista lo describió como “amor a primera vista”.

¿Cómo fue su vida antes del estallido mediático?

Georgina creció en una familia con raíces argentinas y españolas. Provenía de un ambiente humilde que le inculcó valores como la responsabilidad y la dedicación al trabajo. Durante su infancia, el ballet jugó un papel importante en su vida, ayudándola a desarrollar disciplina y a impulsar su carrera profesional.

Este origen modesto y su experiencia en el ámbito minorista le proporcionaron los pilares para forjar una trayectoria independiente de la notoriedad de su pareja. Actualmente, se la conoce como modelo, empresaria e influencer, con un trabajo consolidado en la industria de la moda y una influencia pública genuina y poderosa.