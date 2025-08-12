Del deporte de élite al narcotráfico: FBI busca a atleta olímpico en México

El FBI ha lanzado una campaña en redes sociales en español para localizar a Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense convertido en narcotraficante. Se le vincula con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y se dice que se encuentra ubicado en la Ciudad de México o el Estado de México.

Las autoridades estadounidenses informaron que se dará una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que ayude a localizar a Ryan James Wedding, con el objetivo de tener una captura exitosa.

¿Quién es Ryan James Wedding?

Ryan James Wedding es un exatleta olímpico canadiense que tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, donde compitió en snowboard, se le vinculó con asuntos ilegales.

Tras su carrera deportiva, Ryan se involucró en actividades delictivas, liderando una red de narcotráfico que transportaba gran cantidad de cocaína desde Colombia, la cual pasaba por México, Canadá y otros lugares de los Estados Unidos.

Además de esto, es acusado de varios homicidios relacionados con sus actividades ilegales. Actualmente Ryan Wedding se encuentra prófugo de la justicia, y su paradero se ha señalado de alta importancia, ya que el FBI lo ha incluido en su lista de los 10 fugitivos más buscados.

La campaña que se emitió para dar con su ubicación, se compartió a través de redes sociales, la cual incluye carteles con su fotografía y detalles de su ficha de búsqueda, con la finalidad de que se facilite su captura, ya que es mencionado que se encuentra en México desde hace tiempo.