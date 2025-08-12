Detienen a aficionados del América por fracturarle la quijada a seguidor del Querétaro

Juan 'N' y José 'N' fueron los dos sujetes detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

El pasado 9 de agosto, América se llevó una victoria de 1-0 sobre los Gallos Blancos del Querétaro en un partido lleno de contratiempos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El encuentro, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2025, se vio marcado por una demora debido a una tormenta eléctrica que afectó la capital del país.

El partido se reanudó después de una breve pausa y el único gol del encuentro llegó temprano, en el primer tiempo. Dagoberto Espinoza fue el encargado de anotar para las Águilas, quienes a pesar de la ventaja, sufrieron para mantener el control del partido.

El joven delantero del América mostró su calidad al quitarse a varios rivales y rematar a primer poste, en una jugada que fue de lo más destacado del equipo. A pesar de la victoria, el rendimiento del equipo local no dejó del todo contenta a su afición.

Porra del América golpea a aficionado del Querétaro hasta romperle la quijada

Lamentablemente, más allá de lo ocurrido en la cancha, en las últimas horas el periodista Carlos Jiménez dio a conocer el arresto de dos presuntos seguidores del América. De acuerdo con la misma fuente, los acusados “Le pusieron una golpiza a un aficionado del Club Querétaro. Le fracturaron pómulo, quijada…Acabó en Xoco".

Si bien el también presentador de televisión aseveró que la víctima acabó en el Hospital General Xoco, hasta el momento se desconoce su estado actual de salud.

“Pueden ser aficionados pero ni ellos juegan ni el otro equipo es su enemigo, que mal que pase esto”, “Luego por culpa de estos simios nos ponen a todos los americanistas en la misma bolsa” o “Un orgullo ser del Cruz Azul, mejor que nos conozcan como albañiles y trabajadores honrados y no como ladrones, asesinos, delincuentes como a los americanistas” son algunos de los comentarios más reaccionados en X.