El Estadio Guadalajara vivirá su mejor versión en el Mundial, promete Amaury Vergara

Amaury Vergara confirma que el Estadio Guadalajara está listo para el Mundial 2026

Guadalajara se alista para ser protagonista del Mundial 2026 y Amaury Vergara, presidente de Chivas y director de Omnilife, no oculta la emoción. El dirigente destacó que el Estadio Guadalajara (Estadio Akron) se encuentra listo para recibir la máxima justa futbolística, cumpliendo con las exigencias de la FIFA.

“Me siento muy orgulloso de continuar el legado de mi padre, tanto en la familia como en el club. Estamos listos. La organización del Guadalajara para el Mundial es impecable y sé que será una experiencia inolvidable para la afición”, señaló visiblemente emocionado.

Amaury Vergara confirma que el Estadio Guadalajara está listo para el Mundial 2026 (Foto: Gabriela Acosta)

Un legado que se honra en casa

Amaury recordó que la visión de Jorge Vergara siempre contempló volver a traer un Mundial a Jalisco, pero esta vez en su propio estadio.

“Se me cierra la garganta al pensar en la visión que tenía mi padre. Ojalá esta ciudad lo honre como una de las personas que hizo posible que la Copa del Mundo regrese”, dijo.

El directivo adelantó que antes del evento se inaugurará el Museo Jorge Vergara Jovem, que cerrará temporalmente durante el torneo para ser utilizado como parte de los espacios de hospitalities, y reabrirá después con un programa especial.

Tecnología de primer mundo en la cancha

Amaury presumió que el Estadio Akron cuenta con un césped natural de calidad internacional, reforzado con tecnología de lámparas UV y a la espera de recibir en marzo el “stitching”, un injerto híbrido solicitado por la FIFA.

“Estoy sorprendido con la calidad del pasto, es de primer mundo. Todavía falta la parte híbrida, que se instalará en marzo por petición de la FIFA”, detalló.

Además, se realizan pequeñas demoliciones y adecuaciones para mejorar la experiencia de los aficionados y cumplir con los diferentes niveles de hospitalities que exige el organismo internacional.

Un reto único

Para Vergara, la Copa del Mundo 2026 es una oportunidad irrepetible: “Muy difícilmente nos volverá a tocar un Mundial tan pronto. Hay que vivirlo al máximo, nos va a marcar de por vida”.

En cuanto a la venta de boletos, aclaró que la Federación Mexicana de Futbol y la boletera autorizada harán el anuncio oficial. También subrayó que cualquier información sobre partidos en el Akron deberá confirmarse directamente por esos organismos.

“El estadio está listo. Ahora hay que esperar la decisión final de la FIFA y la Federación”, concluyó.