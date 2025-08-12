¿Quieres ser voluntario en México para el Mundial 2026? Te explicamos cómo registrarte

FIFA abrió la convocatoria para voluntarios de apoyo para la Copa Mundial de Futbol

La oportunidad para todos los que deseen ser parte de la historia del futbol llegó; la FIFA abrió oficialmente las inscripciones para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 26, un evento que no solo unirá a tres países, sino que también convocará a una comunidad de personas dispuestas a recibir ayudar a todos los asistentes a este evento.

Este será el mayor programa de voluntariado de la FIFA hasta la fecha, con la ambiciosa meta de reunir a unas 65 mil personas que serán el motor de un torneo sin precedentes.

Guadalajara, sede de la Copa del Mundo 2026. ESPECIAL/ GOBIERNO DE JALISCO

Con el partido inaugural programado para el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, el papel de los voluntarios mexicanos será especialmente crucial para dar el pistoletazo de salida a la fiesta más grande del futbol.

Los voluntarios son, en palabras de Gianni Infantino, “El corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA. Tienen la oportunidad de mostrar con orgullo su ciudad, vivir el torneo desde adentro, crear recuerdos inolvidables y forjar amistades para toda la vida. Al sumarse, forman parte de un momento histórico. Esperamos que muchas personas se unan para dar la bienvenida al mundo en Norteamérica en 2026.”

El programa de voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA 26 es una operación masiva que requerirá apoyo en 23 áreas funcionales distintas.

Estas labores se llevarán a cabo en una variedad de sedes oficiales y no oficiales, incluyendo estadios, instalaciones de entrenamiento, aeropuertos, centros de acreditación y hoteles.

Los voluntarios brindarán apoyo logístico, orientación, información y una sonrisa a todos los que formen parte de esta gran celebración; desde asistir en la organización de eventos hasta guiar a los visitantes, cada rol es vital para asegurar que el Mundial más grande de la historia sea un éxito rotundo.

Participar como voluntario en la justa más importante del futbol internacional es una oportunidad que miles de personas esperan en cada evento de esta magnitud.

Es una puerta de entrada a una comunidad internacional diversa e inclusiva, un espacio para el crecimiento personal y una manera de ser testigo de un momento histórico desde adentro, ya que al unirse, los voluntarios no solo apoyan un evento, sino que se convierten en embajadores de su ciudad y su cultura, compartiendo su hospitalidad con el mundo.

Esta experiencia promete ser un legado de colaboración que perdurará mucho después de que se levante el trofeo; la oportunidad de dar la bienvenida al mundo en Norteamérica y ser parte de esta fiesta sin igual está abierta para todos aquellos que deseen unirse a la comunidad de voluntarios de la FIFA y ser parte de un evento que marcará la historia del futbol.

El trofeo del Mundial 2026 visitará México. Foto: Mexsport

¿Cuáles son los requisitos y proceso de solicitud para ser voluntario para el Mundial 2026?

La convocatoria está abierta a cualquier persona que cumpla con los siguientes criterios, sin necesidad de experiencia previa:

Edad: Los solicitantes deben tener al menos 18 años al momento de enviar su solicitud.

Los solicitantes deben tener al menos al momento de enviar su solicitud. Autorización legal: Es indispensable contar con la autorización legal para ser voluntario en el país sede (México, en este caso).

Es indispensable contar con la autorización legal para ser voluntario en el país sede (México, en este caso). Idiomas: Se requiere un buen dominio del inglés. En México, el manejo fluido tanto del inglés como del español es altamente valorado, mientras que el conocimiento de otros idiomas es un valor agregado. Realizar la solicitud en fifaworldcup.com/voluntarios.

Una vez enviada la solicitud a través del portal oficial, los candidatos preseleccionados serán invitados a participar en los “Volunteer Team Tryouts”, eventos de selección programados para octubre de este año.

Los seleccionados recibirán una capacitación en marzo de 2026 para prepararlos adecuadamente para sus roles durante las seis semanas que durará el torneo.