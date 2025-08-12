¿Se enganchó con sus haters? Rodrigo Parra lanza fuerte mensaje en medio de las críticas

Rodrigo Parra ha sido el principal señalado del mal arranque de torneo de los Pumas de la UNAM debido a que en los dos primeros partidos que fue titular, cometió graves errores que influyeron en el marcador.

Responde a sus haters

Las actuaciones del joven guardameta le valieron infinidad de críticas al punto en que varios aficionados pidieron su retiro de las canchas; sin embargo, en medio de esta polémica, el portero rompió el silencio y mediante sus redes sociales respondió a sus haters.

Rodrigo Parra utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes de los partidos en los que fue titular, agradeciendo a las personas que lo apoyaron y asegurando que confía en su proceso para salir adelante.

“Todo en Dios. Inicio complicado pero con mucho aprendizaje y confiando en el proceso. Gracias a toda la gente que está apoyando. De aquí para adelante”, fue el mensaje que publicó.

Para evitar a sus detractores, Rodrigo Parra limitó los comentarios de la publicación, ya que en anteriores posteos se evidencia claramente cómo recibe mensajes negativos de cientos de aficionados.

Debut que le costó la titularidad

Rodrigo Parra fue el elegido por Efraín Juárez para defender el arco universitario en el arranque del Apertura 2025 ante la salida de Álex Padilla y la lesión de Pablo Lara; sin embargo, rápidamente se ganó el desprecio de la afición de Pumas por sus errores puntuales que terminaron en el fondo de las redes.

En sus primeros dos partidos, el joven guardameta recibió seis goles, razón por la que Pumas apresuró las negociaciones para fichar a Keylor Navas.

Esta situación parece haberle costado mucho, ya que en el juego de Leagues Cup ante Inter Miami, en el que Keylor Navas se ausentó por expulsión, el técnico auriazul prefirió poner a Miguel Paul antes que a él.