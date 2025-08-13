¡Brillante! Así fue el primer gol de Rodrigo Huescas con el Copenhague en Champions

El camino de los mexicanos en el futbol europeo apunta a ser prometedor esta campaña y para muestra está el buen arranque que han tenido algunos, incluyendo a Rodrigo Huescas, quien con el Copenhague dio la campanada al marcar un golazo ante el Malmö que fue su primer gol en Champions, en la tercera ronda clasificatoria.

El juego, que al final tuvo un marcador de 5-0 a favor del equipo del mexicano, estuvo plagado de emociones que llenaron las expectativas de los aficionados. Es importante mencionar que estas se dieron luego de que en el enfrentamiento de Ida el empate fuera sin goles, obligándolos a tener un duelo a vida o muerte en la Vuelta.

La anotación del canterano de Cruz Azul se dio a la media hora de partido en una jugada interesante en la que una bola en profundidad llegó hasta Andreas Cornelius, quien de primera filtró la bola por elevación a la entrada del Seleccionado Mexicano, quien solo tuvo que rematar de cabeza para vencer al arquero Robin Olsen y marcar el 1-0.

Como ya mencionamos, tras la anotación del canterano de Cruz Azul, la feria de goles del Copenhague se hizo presente, con un 2-0 a su favor en el descanso y en la parte complementaria, sentenciando tres contundentes anotaciones que enterraron las aspiraciones de Malmö.

¿Cuál es el siguiente paso de Rodrigo Huescas y el Copenhague en Champions?

Tras haber marcado su tercer gol con el Copenhague y su primer tanto en la competencia de clubes más importante de Europa, Huescas y su equipo se enfilan a la cuarta ronda de clasificación de la Champions League.

El juego será ante el Basel y será el último obstáculo del mexicano y el inicio formal de la competencia. La Ida está pactada para suceder el 20 de agosto y la Vuelta el 27 del mismo mes.