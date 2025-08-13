Chivas explota contra Chicharito por nuevo video polémico

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a dar de qué hablar ante sus seguidores, esto después de que el futbolista publicara un video en su cuenta de Instagram. En dicho contenido se muestra un día completo de su vida, donde revela su rutina diaria.

En el videoblog, el jugador compartió sus actividades fuera del terreno de juego, donde se le ve realizando sus tareas para mantenerse en forma, desde el uso de cámara hiperbárica, sauna y una tina con agua helada.

A pesar de que el video no tuvo momentos polémicos como anteriores publicaciones que causaron furor entre la gente, en esta ocasión quienes mostraron su descontento ante el ‘Chicharito’ fue la afición rojiblanca.

Afición de Chivas explota contra ‘Chicharito’

Los seguidores del Rebaño Sagrado no tardaron en mostrar su enojo ante Javier Hernández, quien últimamente ha estado activo en sus redes sociales, dejando de un lado al club Guadalajara, por lo que los fanáticos criticaron al futbolista y exigieron su retiro del fútbol profesional.

“Ya mete gol”, “¿y cuándo vuelves a jugar con Chivas?”, “ya es momento de que te retires”, “este wey hace de todo menos meter un gol”, “cero aporte para Chivas”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

El video del Chicharito fue publicado en un momento crucial para el jugador, ya que busca compensar la polémica de sus comentarios machistas, lo que ocasionó que se viera afectado como figura pública. Y ahora, con este nuevo contenido, el delantero deberá restablecer su paso con Chivas para no perder el cariño de la afición.