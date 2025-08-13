Diego Cocca regresa a la Liga MX para el Apertura 2025, ¿cuál es su nuevo equipo?

Después de la inesperada renuncia de Gonzalo Pineda, el Atlas hizo oficial el anuncio que la afición rojinegra esperaba con ansias: Diego Cocca es el nuevo director técnico del equipo para el resto del Torneo Apertura 2025.

El club confirmó el regreso del estratega argentino, quien vuelve a la institución con la misión clara de revertir la mala racha que afectó al equipo en las últimas jornadas.

Este regreso marca la tercera etapa de Cocca en el club, la segunda como entrenador; es un reencuentro cargado de nostalgia y esperanza, ya que el técnico es recordado por haber roto una sequía de más de 70 años sin títulos de liga, y llevar al equipo a la gloria con un histórico bicampeonato en el Apertura 2021 y el Clausura 2022.

La noticia, que se difundió a través de las redes sociales del club, encendió la ilusión de los seguidores, quienes confían en que el liderazgo y la experiencia de Cocca sean la clave para que el equipo vuelva a la senda de la victoria.

¿Cuándo será el primer partido de Cocca en su regreso a Atlas?

El retorno de Diego no será sencillo, los zorros atraviesan un momento complicado, con una racha de malos resultados que losalejó de los primeros puestos de la tabla.

El argentino asume el mando en medio de un escenario que, aunque retador, no es tan complejo como el que encontró en su primera llegada.

Su debut al frente de los Zorros será este mismo sábado 16 de agosto de 2025, cuando el equipo visite a Querétaro; este partido será la primera oportunidad para que el bicampeón demuestre si puede imprimir nuevamente su sello en el equipo y devolverle la competitividad que lo caracterizó.

La directiva apostó por un viejo conocido para buscar un nuevo rumbo, y ahora le corresponde a Cocca y a su cuerpo técnico responder en el campo de juego.

Con su regreso, el Atlas busca no solo mejorar sus resultados, sino también reencontrar esa identidad ganadora que perdió.