¡Histórico! México brilla con su tercer oro en Asunción 2025: así marcha el medallero

La delegación mexicana continúa su paso en los Juegos Panamericanos Junior 2025, donde han demostrado su gran talento para enfrentarse ante atletas de alto nivel y además reafirman su futuro en cada una de sus disciplinas.

En una jornada dorada de tiro con arco mexicano, Adriana Castillo y Máximo Méndez brillaron en este certamen, esto tras su triunfo en la categoría de equipo mixto, donde lograron vencer con 153-140 a la dupla Zachary Neilson Kaylee Gurney. Con este resultado, los mexicanos se subieron a lo más alto de podio y se colgaron la presea de oro para México.

Además de este triunfo, la pareja sumó más medallas individuales; Máximo Méndez se llevó la presea de plata en la modalidad individual masculina y Adriana Castillo se colgó plata en la modalidad individual femenina. Este hecho señala su consistencia y talento, con lo que se reafirma su futuro en el tiro con arco juvenil mexicano.

Medallero hasta el momento

Oro:

Medalla de oro para Adriana Castillo y Maximiliano Méndez en tiro con arco compuesto mixto.

Medalla de oro para Humberto Nájera en la prueba 200 metros dorso.

Medalla de oro para Iván Aguilar en ciclismo de montaña.

Plata:

Medalla de plata para Sofía Ibarra y Erick Ruiz en la prueba de pistola de aire equipo mixto.

Medalla de plata para Máximo Méndez en tiro con arco.

Medalla de plata para Adriana Castillo en tiro con arco individual.

Medalla de plata para Celia Pulido en la prueba 200 metros dorso.

Medalla de plata para Fernanda Méndez, Valeria Villarreal, Fernanda Elizondo y Celia Pulido en equipo 4x100 libre femenil en Natación.

Medalla de plata para Ana Paredes en esgrima.

Medalla de plata para Sofía Ibarra en pistola de aire 100 metros.

Medalla de plata para José Antonio Prieto en ciclismo de ruta varonil.

Bronce:

Medalla de bronce para Mariana Narváez en Squah femenil.

Medalla de bronce para Narumi de León y Verónica Borges en la prueba sincronizada de Gimnasia en Trampolín.

Medalla de bronce para Maria Fernández Méndez en los 100 metros mariposa en Natación.

Medalla de bronce para María Cruz en duelo de Judo 63kg.

Medalla de bronce para Rafael Ramírez en Judo categoría 73kg.