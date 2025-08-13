“Indio, feo, naco”:Revelan detalles de la fuerte pelea entre Julio González y Gil Alcalá

El destino de Julio González y Gil Alcalá cambió por completo después de que ambos sostuvieron una fuerte discusión luego de la eliminación de Pumas en los cuartos de final del Apertura 2024 ante Rayados de Monterrey.

Revelan lo que se dijeron

Este hecho no solo cambió el rumbo de los guardametas, sino también el del Club Universidad, que trajo a Álex Padilla para ponerlo a competir con Pablo Lara y, a la postre, eso terminaría desencadenando en el arribo de Keylor Navas al Pedregal.

Meses después de aquella fuerte discusión, recientemente Adrián di Monte, cuñado de Gil Alcalá, reveló detalles de cómo fue la discusión, asegurando que fue Julio González quien inició el conflicto.

“Estamos casados con dos hermanas, él es un gran tipo, un excelente papá y un profesional que siempre dio lo mejor en la cancha”, comenzó diciendo.

El reconocido actor agregó que el conflicto inició porque Gil Alcalá saludó a todos sus compañeros, pero la reacción de Julio no fue la mejor y se molestó con él.

“Le dijo ‘ahora sí me saludas wey’, y luego lo llamó ‘indio, feo, naco’. Son cosas que no se deben decir, menos si son del mismo equipo”, explicó Adrián di Monte, quien incluso pidió corroborar su versión con los jugadores que estaban en ese momento en el plantel y que hoy ya no lo están.

“Todos amaban a Gil. Le dijeron que esos calificativos no van, menos si eres del mismo equipo y si Gil se estaba rifando”, sentenció.

¿Qué fue de ambos porteros?

Es importante mencionar que esta discusión desencadenó en la salida de ambos porteros de Pumas. Actualmente, Julio González se encuentra en el Puebla y Gil juega para Atlético La Paz.