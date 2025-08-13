Karely Ruiz recibe impactante golpe previo a debutar como boxeadora, ¿la noquearon?

Karely Ruiz iniciará pronto una nueva faceta como boxeadora cuando se enfrente a la modelo colombiana, Karina García, como parte del evento Stream Fighters 4, que reunirá a varios influencers latinoamericanos arriba del cuadrilátero.

Recibe brutal gancho al hígado

Previo a dicho combate, la creadora de contenido regiomontana ha publicado videos sobre cómo es su ardua preparación; sin embargo, recientemente dejó atónitos a sus seguidores luego de recibir un brutal gancho al hígado en plena sesión.

Fue la propia Karely Ruiz quien compartió dicho momento. Resulta que se encontraba haciendo un ejercicio de resistencia, el cual consiste en recibir golpes en el abdomen por parte de su coach con el fin de que su cuerpo se acople a recibir fuertes impactos.

Fue en ese instante cuando la oriunda de Monterrey, Nuevo León, recibió una serie de combinaciones que terminaron con un gancho al hígado. Aunque en un principio hizo gestos de dolor, pidió a su entrenador que subiera la intensidad de los golpes.

Elogian a Karely

Los videos sobre los entrenamientos de Karely Ruiz se han vuelto vitales en redes sociales, donde muchos internautas le han brindado su apoyo y aseguran que ganará su combate contra la modelo colombiana, Karina García.

“Esa pelea ya está ganada”, “Con todo hermosa, ese triunfo sin duda es tuyo ya”, o “Tienes nuestro apoyo, vas a ganar”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que cada vez son más comunes los combates entre influencers, tal es el caso de La Velada del Año, donde Alana Flores ha destacado como ganadora en más de una ocasión.